Ankara\'da 2 Katlı Evde Yangın Çıktı

Başkent'te alevlere teslim olan daire kullanılamaz hale geldi

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı bir evde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesi Kayabaşı Mahallesinde bulunan iki katlı bir binanın üs katında çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki katlı binanın üst katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin gelmesi ile söndürülerek kontrol altına alınan yangın sonucunda ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Evde maddi hasar meydana geldi.