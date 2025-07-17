Ankara\'da 4 Katlı Binada Yangın

Ankara'da 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü. Olayda 1 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Caddesi'nde 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 1 kişi dumandan etkilenirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA