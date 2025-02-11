Ankara'da Anne Cinneti: 2 Çocuk Öldü - Son Dakika
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Ankara'da Anne Cinneti: 2 Çocuk Öldü

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Anne Serpil Dereci, çocuklarına bıçakla saldırdı; baba, eşinin tedavi olmayı reddettiğini söyledi.

11.02.2025 15:38
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Annesinin öldürdüğü çocukların babası: "Büyük kızım aradı, 'Baba yetiş' dedi. Yetişemedim"

"Eşimin öfke nöbetleri oluyordu, tedavi olmasını söyledim kabul etmedi"

ANKARA - Ankara'da psikolojik rahatsızlığı bulunan kadının bıçakla saldırdığı çocuklarından ikisi hayatını kaybederken biri yaralandı. Olayla ilgili konuşan baba ise, "Eşimin öfke nöbetleri oluyordu, tedavi olmasını söyledim kabul etmedi" dedi.

Olay, dün öğlen 12: 00 sıralarında Keçiören'in Ayvalı Mahallesinde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ruhsal problemleri olan Serpil Dereci (32), bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getirerek kız çocukları Afra Sümeyye Dereci ile Aybüke Beyza Dereci ve oğlu Muhammet Ali Dereci'ye bıçakla saldırdı. Çocuklarının bileğini kesen anne daha sonra evden çıkarak bağırmaya başladı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Afra Sümeyye Dereci ile kardeşi Muhammet Ali Dereci'nin cenazeleri incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Ağır yaralı abla Aybüke Beyza Dereci ise ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Vefat eden kardeşler İstanbul'da defnedilecek

Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan anne Serpil Dereci'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, öldürdüğü çocuklarının yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü aktarıldı.

"Eşimin öfke nöbetleri oluyordu, tedavi olmasını söyledim kabul etmedi"

Olayla ilgili konuşan baba Mehmet Dereci (36), eşinin akıl sağlığında problemler olduğunu belirterek, "Hiç kimse böyle bir şey olacağını tahmin edemezdi. Her insanda olduğu gibi onda sinir durumları vardı. Atak krizleri vardı. Bekarlık döneminde bir tedavi süreci olmuş. Biz evlendikten sonra bu durumlar hiç olmadı. Ara sıra atakları oluyordu. Bağırıyordu, öfkeleniyordu. Ben kendisine sarılıp sakinleştirmeye çalışıyordum. Tedavi olmasını rica ettim. Kabullenmedi. Zorla götürmeyi düşündüm ama tepki vereceğini düşündüğüm için denemedim. Onu kendim tedavi etmeye çalıştım. Çok ağır bir durumu yoktu, ben de hastalığının ilerlememesini istiyordum" dedi.

"Olaydan bir gün önce hastaneye götürecektik ama yetişemedik"

Eşinin hareketlerinde tuhaflıklar olduğunu söyleyen baba Dereci, "Son zamanlarda takip edildiğini, öldürüleceğimizi söylüyordu. Böyle şeylerin olmadığını bildiğim halde polise gidelim dahi dedim. O an ne eşimin nasıl bir durum içinde olduğunu anladım. Olaydan bir gün önce hastaneye götürecektik ama yetişemedik. Allah bizlere sabır versin. Çocuklarım cennette. Kimse çocuğunu üzmesin. Onlarla vakit geçirsin. Başkalarının işi için onlardan uzak durmasınlar. Evinize erken gidin, ailenize vakit ayırın. Ben ayırıyordum ama yetmedi" diye konuştu.

"Kızıma evden çıkıp komşulardan yardım istemesini söyledim"

Olay anından kızı ile telefonda konuştuğunu dile getiren baba Dereci, "Yaralı kızımın durumu iyi. Yoğun bakımda tedavi görüyor. Oradan alıp İstanbul'daki başka bir hastaneye sevk ettireceğiz. O ve ben artık bu şehirde yaşayamayız. Onunla sırt sırta verip bu durumun üstesinden geleceğiz. Cenazelerimiz uçakla İstanbul'a sevk edilecek. 18 Mart Sümeyye'nin doğum günüydü. Olayın olduğu sırada işteydim. Büyük kızım aradı, 'Baba yetiş' dedi. Yetişemedim. Kızıma evden çıkıp komşulardan yardım istemesini söyledim. Ben de hemen polisi, sağlık ekiplerini ve yakınlarımı aradım. Yetişemedik. Kader böyleymiş. Önüne geçemedik. Teslim oluyorum kadere" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Sağlık, Ankara, Çocuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Anne Cinneti: 2 Çocuk Öldü - Son Dakika

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