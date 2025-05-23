Ankara\'da Apartman Yangını

Ankara'da apartman dairesinde yangın

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanın beşinci katındaki bir dairede yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde bir binanın beşinci katında bulunan bir dairede bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yangın büyümeden söndürülürken, olay sadece maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.