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Ankara'da araç şoförü ile otobüs personeli arasında tartışma - Son Dakika
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Ankara'da araç şoförü ile otobüs personeli arasında tartışma

Ankara'nın Sincan ilçesinde, 06 CPM 117 plakalı araç ile belediye otobüsü personeli arasında çıkan tartışma cep telefonu kameralarına yansıdı. Araç şoförü ve arkadaşı, otobüsün önünü keserek küfretti.

Ankara\'da araç şoförü ile otobüs personeli arasında tartışma
13.12.2023 - 17:32,  Güncelleme: 17:32
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Başkentte 06 CPM 117 plakalı araç ile belediye otobüsü personelinin tartışması vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 CPM 117 plakalı aracın kullanıcısı ile belediye otobüsü personeli sebebi henüz bilinmeyen bir neden dolayı tartışmaya başladı. Daha sonra belediye otobüsünü durduran araç şoförü ve arkadaşı otobüsün önünü keserek küfretti. O anlar ise otobüste olan vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Sincan, Ankara, Şiddet, Trafik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da araç şoförü ile otobüs personeli arasında tartışma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da araç şoförü ile otobüs personeli arasında tartışma - Son Dakika
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