Ankara'da Araç Sürücüsü Darp Edildi

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Ankara'nın Mamak ilçesinde iki kişi bir araç sürücüsünü darp etti.

Mamak'ta bulunan Hocalı Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir araç sürücüsünün önü başka bir araç ile kesildi. Önü kesilen araç sürücüsü diğer araçtan inen 2 kişi tarafından önce sözlü tacize uğradı. Kimliği bilinmeyen şahıslar önünü kestikleri araç sürücüsünü aracın içerisinde darp etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar olayı kayda alırken polis çağıracaklarını da söyleyince, sürücüyü darp eden kişiler olay yerinden hızlıca uzaklaştı. - ANKARA