Ankara'da aşırı yükle seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye sokan kamyon, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Çankaya çevreyolu istikametinde meydana geldi. Trafikte seyreden kamyon, kasasındaki aşırı yük nedeniyle tehlike saçtı. Yolda eğik şekilde kilometrelerce ilerleyen sürücünün yürekleri ağza getiren görüntüsü başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Aşırı Yükte Tehlikeli Kamyon - Son Dakika
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