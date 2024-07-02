Ankara'da Baba, Rehin Aldığı Çocuklarını Öldürdükten Sonra İntihar Etti - Son Dakika
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Ankara'da Baba, Rehin Aldığı Çocuklarını Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, rehin aldığı 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardından baba ve çocukların cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba, eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve yeni taşındıkları mahallede yaşamaktaydı.

02.07.2024 20:48
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, rehin aldığı 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre olay, Naci Çakır Mahallesi 758'inci Cadde'deki Kısacık Apartmanı'nda meydana geldi. Baba M.K., çocukları Y.K. (14) ve D.K.'yi (11) tabancayla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba M.K., bulundukları evde çocuklarını tabancayla vurarak öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi. Hayatını kaybeden baba ve 2 kardeşin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

M.K.'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve mahalleye yeni taşındıkları öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Baba, Rehin Aldığı Çocuklarını Öldürdükten Sonra İntihar Etti - Son Dakika

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