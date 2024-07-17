Ankara'da başından silahla vurulan kişiyle ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde başından silahla vurulan kişi ile ilgili soruşturmada bir şüpheli daha tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 583. Sokak'ta Ulaş Birliker (21), husumetli olduğu E.K. tarafından başından silahla vuruldu. Sağlık ekipleri tarafından Yenimahalle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Birliker, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan zanlı E.K. ile C.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve dün polis tarafından gözaltına alınan K.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi. - ANKARA