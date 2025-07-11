Ankara'da Belediyeye Ait Otobüste Yangın Çıktı

Ankara'da seyir halindeki belediye otobüsünde yangın çıktı. Yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pursaklar ilçesi Karaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BE 2981 plakalı EGO otobüsünün motorundan dumanlar çıktığını fark eden otobüs şoförü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Motor alev alırken, otobüs şoförü yangın tüpü ile müdahale etti. Yangın büyürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA