Ankara'da Bıçaklama Davası Devam Ediyor

Ankara'da yolda tanımadığı Yetkin Güner'i, 7 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İsmail Tek (29) ile müşteki avukatı katıldı. Mahkeme başkanının söz verdiği tanık T.Ç., "İsmail, olaydan önceki gece saat 23.00 sıralarında gelip, 'Ben dışarıdaki hayata alışamadım, cezaevindeki hayatı arıyorum. Dışarıya ayak uyduramadım, bir olay yapıp içeriye gireceğim' dedi ve cebinden bir bıçak çıkarıp gösterdi. Ardından yanımdan ayrıldı. Daha sonra, olayı işledikten sonra geldi ve 'Ben bir olay yaptım, kaçtım. Polise teslim olacağım' diye söyledi" dedi.

Sanık İsmail Tek ise, "Ben çocukluktan beri hapiste yattım, dışarıya alışamadığım. Bu psikoloji benim hep üzerimde vardı. Ölen kişi eğer benim husumetlim olsaydı tasarlardım ama tanımıyorum. Bana küfür ettiği için bıçakladım" dedi.

Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından mahkeme başkanı, dosyadaki eksik hususların giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.

Olayın geçmişi

24 Mayıs 2024'te saat 05.00 sıralarında Ulus'taki Kurtuluş Müzesi önünde meydana gelen olayda İsmail Tek, yolda yürüyen Yetkin Güner'e (45), saldırdı. İsmail Tek, bıçakla Güner'i 7 yerinden bıçakladı. Güner, olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan İsmail Tek, polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu tespit edilip, yakalandı. Gözaltına alınan Tek, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması tamamlandı. İsmail Tek hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan iddianame düzenlenip, dava açıldı. Sanık iddianamedeki ifadesinde, "Olay öncesinde bir otelde kalıyordum. Maktulü tanımıyorum. İçimde sürekli birilerini öldürme isteğim vardı. Bu isteğim nedeniyle öldürdüm" demişti. - ANKARA