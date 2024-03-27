Ankara'da bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Akyurt ilçesi Beyazıt Mahallesi Şafak Sokak'taki bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Apartmanın yanındaki inşaatta çalışan işçilerin yükselen dumanları fark ederek 112'ye yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince çevre güvenliği sağlanırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
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