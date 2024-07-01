Ankara'da bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

Alınan bilgiye göre, yangın Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında bulunan dairenin balkonunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple balkonda bulunan eşyaların tutuşması üzerine kısa sürede büyüyen yangın, apartman sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. - ANKARA