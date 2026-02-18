Ankara'da Büyük Soygun Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Büyük Soygun Operasyonu

Ankara\'da Büyük Soygun Operasyonu
18.02.2026 07:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 87 soygun ve yağmaya karışan 37 şüpheliye 5 ilde operasyon düzenlendi.

Ankara'da 5 yılda 87 soygun ve yağmaya karıştığı tespit edilen 37 şüpheliye Ankara başta olmak üzere toplam 5 ilde operasyon yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara genelinde 2021 ile 2026 yılları arasında toplam 87 ayrı ikamet, işyeri, depo, şantiye, araçlarda nitelikli hırsızlık olayı ile 3 adet yağma olaylarına karışan çeteye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu suçlardan dolayı 19'u cezaevinde tutuklu toplam 56 şüpheliye yönelik olarak organize suç örgütü kurarak belirtilen suçları suç örgütü kapsamında işledikleri tespit edilen Ankara merkezli olmak üzere Kocaeli, Eskişehir, Kırşehir ve İstanbul illerinde toplam 37 şüpheliye ait 37 ikamet ve 35 araca yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şahısların işlemlerinin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hala devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Büyük Soygun Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

07:52
5 ilde organize suç örgütüne operasyon 37 kişi gözaltına alındı
5 ilde organize suç örgütüne operasyon! 37 kişi gözaltına alındı
07:11
Bomba iddia: İşte Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk Arap ülkesi
Bomba iddia: İşte Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk Arap ülkesi
06:51
“Erdoğan tehlikeli rakip“ diyen eski Başbakan’dan skandal Türkiye çağrısı
"Erdoğan tehlikeli rakip" diyen eski Başbakan'dan skandal Türkiye çağrısı
06:25
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim
Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
05:49
İstanbul’da gece yarısı aile dehşeti Eşini 3 çocuğunun gözü önünde katletti
İstanbul'da gece yarısı aile dehşeti! Eşini 3 çocuğunun gözü önünde katletti
00:10
Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü İşte sebebi
Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü! İşte sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 07:59:42. #7.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Büyük Soygun Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.