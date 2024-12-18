Ankara'da Cinayet: Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Ankara'da Cinayet: Müebbet Hapis Cezası

23 yaşındaki Ege Rüştü Akoğlu, sevgilisi Beyza Nur Kaya'yı öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

18.12.2024 14:23
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Ankara'da sevgilisini silahla vurarak öldürmekten yargılanan 23 yaşındaki sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, takdir indirimi uygulayarak, cezayı müebbet hapse çevirdi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ege Rüştü Akoğlu (23), taraf avukatları, öldürülen Beyza Nur Kaya'nın (22) annesi Nesrin Kaya ve kardeşi Betül Sena Kaya yer aldı. Mahkeme başkanı, maktul Kaya'nın annesi Nesrin Kaya'ya söz verdi. Kaya, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Daha çok küçüktü. Üzerine yorganını örterdim, şimdi toprağa verdim. Acımız hiçbir zaman bitmeyecek. Sizden en ağır cezayı vermenizi istiyorum" dedi.

Söz verilen tutuklu sanık Akoğlu ise, Beyzanur'a şiddet uygulamadığını iddia ederek, "Olay günü Çankırı'dan Ankara'ya gidiyordum. Beyza beni aradı, ben kötü sözler söyleyeceğini bildiğim için telefonu açmadım. Çankırı'dan getirdiğim silahı temizlemek için yağladım. Kapı çaldı, Beyza geldi. Ben kapıyı açmadım. Beni arayarak 'Sen adam mısın, kadın gibi kapının arkasına saklanıyorsun' dedi. Kapıyı açmaya giderken silahı peteğin üstüne koydum. Sarhoş gibi bana sözler söyleyerek tokat attı. Tabancayı almak için hamle yaptı, ben de hamle yaptım. Bu sırada tabanca patladı ve Beyza yere düştü. Beyza'nın vurulduğunu görünce 4 kez ambulansı aradım. Komşulara haber verdim. O esnada kan kaybetmesin diye yardım ettim. Olay kazayla meydana geldi. Silahta 7-8 tane daha kurşun vardı, öldürme kastım olsaydı onları da kullanırdım" dedi. Sanık ayrıca herkesten özür diledi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Akoğlu'na 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Takdir indirimi uygulayan mahkeme, cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Sanık Akoğlu'na ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Olay, 19 Ekim 2023'te saat 18.00 sıralarında Atapark Mahallesi 1304. Sokak'ta meydana gelmişti. Ege Rüştü Akoğlu, 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Beyzanur Kaya ile tartışmış ve tartışmanın büyümesiyle tabancayla Kaya'ya ateş etmişti. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Beyzanur Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Polis tarafından gözaltına alınan Akoğlu ise, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Cinayet: Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika

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