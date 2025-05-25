Ankara'da Cip Yangını

Ankara'da cip alev alev yandı
ANKARA - Ankara'da meydana gelen olayda bir cip alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya Yolu'nda istikamet etmekte olan bir cipin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü aracı terk etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
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