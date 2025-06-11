Ankara'da bir parkın 2 çocuk tarafından yakıldığı iddiası
ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bir çocuk parkının 2 çocuk tarafından yakıldığı iddia edildi.
Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir parkta meydana geldi. İddialara göre, parkta ateş yakan 2 çocuk oyuncakların kısa sürede tutuşmasına sebep oldu. Olayı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini aradı. İtfaiye ekibinin çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken ölü ya da yaralanın olmaması sevindirdi. Polis ekibi tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Çocuk Parkı Yangını - Son Dakika
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