Ankara'da Dolandırıcılık Girişimi - Son Dakika
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Ankara'da Dolandırıcılık Girişimi

Ankara\'da Dolandırıcılık Girişimi

Bir vatandaş, bankadan aradığını söyleyen dolandırıcılardan son anda kurtuldu. Dikkatli olunmalı.

13.03.2025 11:07
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Ankara'da bir vatandaşa bankadan aradıklarını söyleyen dolandırıcılar, "Kartınızı güvenlik için internet alışverişine kapatacağız. Bizim sizden bir talebimiz yok" diyerek dolandırmaya çalıştı. Şüphelenerek bankayı arayan vatandaş, dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Çolak'a banka güvenlik biriminden aradıklarını söyleyen dolandırıcılar, kartıyla yüksek tutarlı bir harcama yapıldığını öne sürdü. Sorunun çözülmesi için çeşitli yönlendirmelerde bulunan şüpheliler, "Kartınızı güvenlik önlemi olarak kapatıyoruz", "Banka onayınızı bekliyor" gibi ifadelerle panik oluşturdu. Şüphelenerek dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtulan Çolak, yaşadıklarını anlattı.

Yaşar Çolak, "Sosyal medyada gezinirken bir reklama tıkladım. Ertesi gün banka güvenlik biriminden aradıklarını söyleyerek 27 bin liralık bir harcama yapıldığını bildirdiler. İnternet alışverişine kartımın kapalı olduğunu belirttiğimde, 'Kartınızı güvenlik için internet alışverişine kapatacağız' diyerek benden işlem yapmamı istediler. 'Bizim sizden bir talebimiz yok. Bize güvenebilirsiniz' dediler. Ancak şüphelenip bankayı aradığımda dolandırılmak üzere olduğumu fark ettim. Daha sonra tekrar beni arayan numarayı geri aradığımda ulaşamadığımı gördüm. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Ben bile böyle bir hataya düşmem diyordum ama dolandırılmak üzereydim" diye konuştu.

Öte yandan yetkililer, banka veya resmi kuruluşların asla telefonla kart bilgisi ya da işlem onayı istemeyeceğini hatırlatarak, benzer bir durumla karşılaşan vatandaşların doğrudan bankalarının resmi iletişim kanallarını kullanarak bilgi alması gerektiğini vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Dolandırıcılık Girişimi - Son Dakika

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