Ankara'da Driftte Tehlikeli Anlar!

Ankara'da caddede 'drift' atan sürücünün tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etimesgut ilçesi Ahimesut Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir sürücünün gece vakti boş caddede 'drift' attığı görüntülendi. Gece saati olması nedeniyle caddede kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, korku dolu o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA