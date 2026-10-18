Ankara’da belediye otobüsünün lastiği yola fırladı! O anlar kamerada - Son Dakika
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Ankara’da belediye otobüsünün lastiği yola fırladı! O anlar kamerada

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Ankara’da İstanbul Yolu üzerinde seyir halindeki bir EGO otobüsünün arka 2 lastiği koptu. Kopan lastiklerden birinin Jandarma Komutanlığı Lojistik birimi önüne doğru gittiği görüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara’da yolcu taşıyan bir EGO otobüsünün arka lastiklerinin kopması bölgede kısa süreli hareketliliğe neden oldu. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi.

İSTANBUL YOLU’NDA YAŞANDI

Ankara İstanbul Yolu üzerinde seyir halindeki EGO otobüsünün arka 2 lastiği koptu. Lastiklerin kopması üzerine bölgede hareketlilik yaşandı.

LASTİK JANDARMA LOJİSTİK BİRİMİNE DOĞRU GİTTİ

Kopan lastiklerden birinin Jandarma Komutanlığı Lojistik birimi önüne doğru ilerlediği görüldü. Yaşananlar, o sırada bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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