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Ankara'da Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde Şafak Şahin tarafından silahla başından vurulan Nursena Kozan hayatını kaybetti. Şüpheli koca gözaltına alındı.

Ankara\'da Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
14.12.2023 - 07:58,
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Ankara'nın Sincan ilçesinde eski eşi tarafından silahla başından vurulan Nursena Kozan (25) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şafak Şahin (36), eski eşi Nursena Kozan (25) ile Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından ise şüpheli, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla eski eşini başından vurarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Sincan ilçesinde bir özel hastaneye kaldırıldı. Kozan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli koca ise Sincan Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Şafak Şahin, Sincan, Ankara, Kozan, Güvenlik, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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