Önce bariyerlere çarptı, sonra üstünden otobüs geçti

14.02.2026 09:50  Güncelleme: 10:02
Ankara Elmadağ'da korkunç bir kaza yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir motosiklet sürücüsü yola savruldu. Bu sırada yoldan geçen şehirlerarası otobüs sürücünün üstünden geçti. Talihsiz sürücü olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Ankara - Kırıkkale Karayolu Kırıkkale istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aracının kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü yol ortasındaki çelik bariyere çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücünün üzerinden şehirlerarası yolcu otobüsü geçti. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

    Yorumlar (1)

  • As81855655 As81855655:
    Bu hafta Ankarada ayrı yerlerde iki motorsiklet sürücüsünün hareketlerini gördüm inanın çok kortum.biri paketçi, sağa sola zikzaklar yaparak gidiyor.heran kayıp düşmesi demek bir aracın altında kalması demekti.diğerinin ortalama hızı 120-130 km.araçların arasından şerit değiştirerek gidiyoru.kusura bakmasınlar.ben eceline susayanlar diyorum. 0 0 Yanıtla
