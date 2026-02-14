Önce bariyerlere çarptı, sonra üstünden otobüs geçti

As81855655:

Bu hafta Ankarada ayrı yerlerde iki motorsiklet sürücüsünün hareketlerini gördüm inanın çok kortum.biri paketçi, sağa sola zikzaklar yaparak gidiyor.heran kayıp düşmesi demek bir aracın altında kalması demekti.diğerinin ortalama hızı 120-130 km.araçların arasından şerit değiştirerek gidiyoru.kusura bakmasınlar.ben eceline susayanlar diyorum.