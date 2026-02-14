Önce bariyerlere çarptı, sonra üstünden otobüs geçti

Ankara - Kırıkkale Karayolu Kırıkkale istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aracının kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü yol ortasındaki çelik bariyere çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücünün üzerinden şehirlerarası yolcu otobüsü geçti. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
