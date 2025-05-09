Ankara\'da Fırtına Ağaçları Devirdi

Ankara'da sağanakla birlikte etkili olan fırtına ağaçları devirdi.
Ankara'da öğlen saatlerinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış, kentin merkez ilçelerinde etkisini hissettirdi. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, kuvvetli rüzgar Altındağ'da yer alan Gençlik Parkı'ndaki bir ağacın devrilmesine neden oldu. Kırılan ağacın etrafa saçılan parçaları ise park görevleri tarafından kaldırıldı. Ayrıca Mamak ilçesi Abidinpaşa semtinde de bir ağaç devrildi. - ANKARA
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