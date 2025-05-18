Ankara'da Gece Huzur Uygulaması

Başkentte gece saatlerinde huzur uygulaması

ANKARA - Ankara'da polis ekipleri gece saatlerinde umuma açık yerlerde huzur uygulaması yaptı.

Ankara'da 16 Mayıs günü başta Yunuslar olmak üzere karma ekiplerin katılımıyla eş zamanlı uygulama ve denetimler yapıldı. 16 Mayıs gecesi 100 farklı umuma açık iş yerlerine ve eğlence mekanlarına yönelik yapılan huzur ve güven uygulaması sonrasında 40 farklı noktada yol uygulaması yapıldı. Uygulamayı bizzat Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç yönetti ve uygulama noktalarını denetledi. Şüpheli şahıslar ve şüpheli araçlara yönelik yapılan uygulamalarda çok sayıda adli idari işlem yapıldı.