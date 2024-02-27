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Ankara'da gecekondu yangını

Ankara\'da gecekondu yangını

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Kayabaşı Mahallesi'nde boş bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, gecekondu boş olduğu için kimsenin zarar görmediği belirtildi.

27.02.2024 22:54  Güncelleme: 22:58
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Ankara'da gecekondu yangını

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde boş bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Altındağ ilçesinde bulunan Kayabaşı Mahallesi'nde bir gecekonduda henüz bilinmeyen yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Gecekonduda kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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