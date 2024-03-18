16 yaşındaki çocuk, 3 saat 15 dakikada 8 kişiyi yaralayarak dehşet saçtı

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Ankara'da meydana gelen olayda 16 yaşındaki Arda A, yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte çağırdığı taksiye bindi. Gasp edileceğini anlayan taksici, arkadaşlarına haber verince şüpheliler taksiciyi tehdit ederek olay yerinden uzaklaştı. Arda A. bir süre sonra Arda Sırça'yı bıçakla yaraladıktan sonra tehdit ettiği taksicinin çalıştığı durağa giderek pompalı tüfekle etrafa ateş etti. Olayda toplam 8 kişi yaralanırken 16 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Arda. A

GASP GİRİŞİMİNİ ANLAYAN TAKSİCİ ARKADAŞLARINA HABER VERDİ

Dehşete düşüren olay, Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Arda A., duraktan çağırdığı taksiye yanındaki 3 arkadaşıyla bindi. Yolcuların aralarındaki konuşmasından gasp planı yaptıklarını fark eden taksi şoförü, duraktaki arkadaşlarına telsizle anons ederek durumu bildirdi. Arda A. ve arkadaşları, taksi şoförünü tehdit edip, araçtan inip uzaklaştı. Bir süre sonra önce caddede Arda Sırça'yı bıçakla yaralayan Arda A., sonra başka bir taksiyle tehdit ettiği taksi şoförünün çalıştığı durağa gitti.

Arda A., araçtan inip elindeki pompalı tüfekle durağa rastgele ateşe etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda taksi şoförü Mert D. ve onu ziyarete gelen babası Refik D. tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken, panikle kaçan taksi şoförleri Ahmet E. ve Taner Ş. de düşerek yaralandı.

3 SAAT 15 DAKİKADA 8 KİŞİYİ YARALADI

Olayın ardından kaçan 16 yaşındaki saldırgan, Kamil Ocak Mahallesi'nde Umut İşgören, Yusuf Güçlü ve son olarak da ağabeyi Mehmet Ali A.'yı bıçakladı. 3 saat 15 dakika içinde toplam 8 kişiyi yaralayan şüpheli Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Arda A., arkadaşlarıyla bindikleri taksinin şoförünün kendisini darbettiğini, bu yüzden durağa saldırdığını, diğer olayları ise yaraladığı kişilerle aralarında husumet bulunduğu için gerçekleştirdiğini iddia etti.

TAKSİ DURAĞINDAKİ ŞOFÖRLER CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞELİ

Olayın yaşandığı taksi durağının sorumlusu Murat Çamlıklı, saldırganın zile basıp duraktan taksi istediğini söyleyerek, "Şoförümüz gidiyor ve taksiye 2 kişi biniyor. Yoldan 2 kişi daha biniyor taksiye. Bu 4 kişi bıçak çıkartıyor ve 'Şunu mu gasbedelim bunu mu gasbedelim' diye konuşuyorlar. Bizim arkadaşımız korkuyor. Kendini en güvende hissettiği yerde telsizle anons yapıyor; 'Arkadaşlar sıkıntılı durumdayım' diye. Bunu duyunca onlar bir anda bizim arkadaşımızı itekliyorlar, kaçıyorlar. Giderken tehdit savuruyor; 'Vuracağız, asacağız, keseceğiz' diye. 2 saat sonra durağa geliyor, ateş ediyor. Pompalıyla 4 el ateş ediyor. Arkadaşlarımızın 4 tanesi yaralanıyor. Buradan gittikten sonra 4 kişiyi daha yaralıyor. Can güvenliğimiz yok" dedi.

"BELKİ 2-3 GENCİN HAYATINI KURTARDIK"

Görgü tanığı taksi şoförü Ferhat Şahbaz da daha büyük bir olayın yaşanmasını engellediklerini belirterek, "Biz dün bu olayı üstümüze çektik ama 3 ya da 4 gencimizin ya hayatını kurtardık ya yaralanmasını engelledik. Eğer bizim arkadaşımız müdahale etmeseydi parkta veya yolda gezen bir genci bunlar gasbedecekti, bıçaklayacaktı belki. Biz üstümüze çekerek 2-3 gencin belki hayatını kurtardık." diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.