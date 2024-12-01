Ankara'da Gençlerden Tehlikeli Paten Şovu

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Ankara'da patenli gençler, hareket halindeki bir otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli anlara sebep oldu.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Sıhhıye semtinde patenli bir grup genç, seyir halindeki bir halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, gençlerin trafikteki diğer araçlara ve kendi can güvenliklerine aldırış etmeden, peş peşe otobüsün arkasına tutunarak kaydıkları görüldü. - ANKARA