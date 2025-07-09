Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı X sosyal medya platformu yapay zekası Grok hakkında soruşturma başlattı.
X isimli sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan Grok isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Erişim engeli kararı bekleniyor. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Grok İçin Soruşturma - Son Dakika
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