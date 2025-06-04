Ankara'da Helikopterle Trafik Denetimleri

Başkentte helikopter destekli bayram trafiği denetimleri aralıksız devam ediyor

ANKARA - Ankara'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde icra edilen helikopter destekli trafik kontrolleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı tatili tedbirleri çerçevesinde vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için uygulanan trafik kontrolleri kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durumun önüne geçmek için yoğun mesai harcayan ekiplere helikopterle de havadan destek sağlanıyor. Hava ekipleri, tespit ettikleri kural ihlali ya da kazayı yerdeki ekiplere bildirerek duruma müdahale etmesine yardımcı oluyor. Ankara'yı diğer illere bağlayan yollarda henüz aşırı yoğunluk olmadığı gözlemlenirken, denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceği bildirildi.