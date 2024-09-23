Ankara'da Hırsız Yakalandı

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Ankara'da bir evi soyan hırsız, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eve girip hırsızlık yapan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 14 Eylül günü saat 15.00 sıralarında Çankaya Mebusevleri Mahallesi'nde ikamet eden A.G. evine geldiğinde kapının açık olduğunu görmesi üzerine soyulduğunu anladı. Evinin kapısında zorlama izleri olduğunu, tüm odalarının dağıtılarak, evde bulunan parası ve mutfaktaki çeşitli malzemelerinin çalındığını tespit eden A.G., şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalara başladı. Yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimliğini belirleyen görevliler, yapılan baskınla 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüpheli E.P. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA