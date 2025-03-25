Ankara'da İmamoğlu Protestoları: Gözaltılar ve Müdahele

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar, Ankara'da da devam etti.

Dün akşam saatlerinden itibaren 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanında toplanan kalabalık çeşitli sloganlar atarak tepkilerini ifade etti. Meydana çıkan yolları trafiğe kapatan polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan uyarılara rağmen plastik şişe atan ve trafik levhalarını sallayan kalabalığa tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edildi. Protestoya yüzleri kapalı bir şekilde katılan eylemciler ise polis ekipleri tarafından müdahale esnasında gözaltına alındı. - ANKARA