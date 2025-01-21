Ankara'da İnşaat Kazası Davası Devam Ediyor

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Ankara'da inşaattaki perde kalıpların devrilmesi sonucu stajyerler Emre Çetin ile Taha Öztürk'ün hayatını kaybettiği olaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Alanında uzman üniversitelerden oluşacak heyetten rapor istenmesine karar veren heyet, duruşmayı 15 Nisan'a erteledi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar; Sinan Kar, Alpcan Ergüven, İnan Yücel, Emrah Akyol, Bayram Yüksel ile taraf avukatları hazır bulundu. Hayatını kaybeden Emre Çetin'in babası İsmail Çetin, duruşmada söz alarak, "Yaklaşık 20 aydır yüreğim kan ağlarken Rize'den geliyorum. Bu olaya kaza diyemeyiz. Biz acı çekerek adaletin gelmesini bekliyoruz. Lütfen adaleti sağlayın. Oğlumun kanı yerde kalmasın diye geliyorum 20 aydır. Bu bir kaza değil cinayettir. Yönetmeliğe aykırı işlemler vardır. 3 tonluk kalıplar çocuklarımızın üzerine devrildi" diye konuştu. Hayatını kaybeden Taha Öztürk'ün babası Zeki Öztürk ise, "Çocuklarımız için adalet istiyoruz. Lütfen suçluları ortaya çıkartın" dedi. Mahkeme heyeti müşteki ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıkladı. Alanında uzman üniversitelerden oluşacak heyetten rapor istenmesine karar veren heyet, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol talebinin devamına hükmederek duruşmayı 15 Nisan'a erteledi. - ANKARA