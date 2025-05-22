Ankara'da İnşaatta Yangın - Son Dakika
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Ankara'da İnşaatta Yangın

22.05.2025 21:54
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Gölbaşı'ndaki inşaatta yalıtım malzemeleri tutuştu, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Ankara'da inşaatta yangın

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir inşaatta yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, İncek bölgesinde, bir inşaata yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, olay maddi hasarla atlatıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da İnşaatta Yangın - Son Dakika

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