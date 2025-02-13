Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı - Son Dakika
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Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir poligonda silahı kafasına dayayarak intihar girişiminde bulunan şahıs ekipleri harekete geçirdi. Poligona özel harekat sevk edilirken, şahıs güçlükle ikna edildi.

13.02.2025 18:31
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir poligonda atış alanında silahı kafasına dayayarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek sağlık kontrolü için hastaneye gönderildi.

Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı

POLİGONDA İNTİHARA KALKIŞTI

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinin Balgat semtinde bulunan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'nde bir poligonun atış alanında M.Ü. (28) isimli şahıs bilinmeyen bir sebepten silahla kafasına dayadı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olay yerinden kaçarken, durumu yetkililere bildirdi.

Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı

EKİPLER İKNA ETTİ

İhbarı üzerine olay yerine polis, polis özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun çabalarının ardından şahıs ikna edildi. Şahıs sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolü için gönderildiği için hastanede gözetim altına alındı.

Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Çankaya, ankara, Sağlık, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Bırakın Ne yaparsa Yapsın 5 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelikk bugün kandil tövbe kapıları açık sifalanmak için tüm günahlarından tövbe et kurtul gençliğine yazık 8 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    ferhat eser kandil olduğunu biliyorum aslanım 1 4 Yanıtla
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