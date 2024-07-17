Ankara'da İş Yeri Sahibi Kepengin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

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Ankara'da bir iş yeri sahibi, dükkanını açarken düşen kepengin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde dükkanı bulunan Hasan Çelik, iş yerinin kepenklerini açmak için kumandaya bastı. Çelik'in kumandaya basmasıyla birlikte kepenk yerinden çıkarak düştü. Kazadan son anda kurtulan esnafın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA