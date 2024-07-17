Ankara'da İş Yeri Sahibi Kepengin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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Ankara'da İş Yeri Sahibi Kepengin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir iş yeri sahibi, dükkanını açarken düşen kepengin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kepenklerin yerinden çıkarak düşmesi ve esnafın kurtulma anları görülüyor.

17.07.2024 17:17
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Ankara'da bir iş yeri sahibi, dükkanını açarken düşen kepengin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde dükkanı bulunan Hasan Çelik, iş yerinin kepenklerini açmak için kumandaya bastı. Çelik'in kumandaya basmasıyla birlikte kepenk yerinden çıkarak düştü. Kazadan son anda kurtulan esnafın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da İş Yeri Sahibi Kepengin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da İş Yeri Sahibi Kepengin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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