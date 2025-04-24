Ankara'da çalıştığı inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğuna düşen 45 yaşındaki işçi ağır yaralandı.
Olay, dün akşam Mamak'taki bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yapımı süren apartmanın asansör boşluğuna düşen N.B. (45) adlı işçi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da İşçi Asansör Boşluğuna Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?