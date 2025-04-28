Ankara'nın Sincan ilçesinde, kağıt toplayan bir kadının üzerine çöp konteyneri devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Tandoğan Mahallesi Garip Sokak üzerinde kağıt toplayan bir kadının üzerine çöp konteyneri devrildi.
Kadın çevredeki insanlardan yardım istedi. Kadını gören bir vatandaş kadını üzerine devrilen konteynerin altından çıkardı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kağıt toplayan kadının üstüne çöp konteyneri devrildi - Son Dakika
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