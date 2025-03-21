Ankara'da Kafeden Cep Telefonu Hırsızlığı

Ankara'da kafede cep telefonu hırsızlığı kamerada

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir kafeye gelen şahıs kasa üzerinde bulunan telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ'da bulunan bir kafeye giren şahıs kasada kimsenin olmadığını gördü. Etrafı inceleyen şahıs kasa üzerinde duran telefonu alarak hiçbir şey olmamış gibi devam etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı kafede 2 gün önce kasadaki para çalınmıştı.