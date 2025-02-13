Ankara'da Kar Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Kar Kazası: 1 Ölü

Geniş Video İzle

Ankara'da kar yağışı sırasında meydana gelen kazada bir sürücü hayatını kaybetti.

13.02.2025 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da kar yağışı ile trafik kazaları beraberinde geldi: 1 ölü

ANKARA - Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte şehrin farklı noktalarında trafik kazaları meydana geldi. Gölbaşı ilçesinde tırın altına giren araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Ankara'da sıcaklıkların düşmesi ile sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir beyaza bürünürken trafikte aksamalar ve kazalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre sabah erken saatlerde 27 yaşındaki V.Ç.'nin sürücülüğünü yaptığı 33 E 2177 dorse, 76 DN 841 kupa plakalı tır yakıtı bittiği için dörtlü flaşörlerini yakarak yol kenarına çekti. 23 yaşındaki C.S.S. kontrolünde olan Fiat Doblo marka araç tıra arkadan çarparak altına girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sürücü C.S.S. sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü kurtulamayarak hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araç ise sıkıştığı yerden vinç ile tırın kaldırılması sonrası çıkarıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kar yağışı ile birlikte şehrin farklı noktalarında da trafik kazaları meydana geldi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, trafik, Ankara, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kar Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:34 TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler İlk yorum Özel’den geldi TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
13:07 Alarko Holding Başkanı İzzet Garih’e ölüm tehdidi Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidi
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2’si ağır 20 yaralı Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2'si ağır 20 yaralı
12:45 Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
19:17 Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
19:12 Ahmet Ercan, Ege Denizi’ndeki en kötü senaryoyu açıkladı Ahmet Ercan, Ege Denizi'ndeki en kötü senaryoyu açıkladı
18:54 AK Partili Gökçek’ten “Başarır“ iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu
18:44 Adana Demirspor’u topa tutmuştu: Mustafa Sarıgül, şimdi de Mourinho’ya salladı Adana Demirspor'u topa tutmuştu: Mustafa Sarıgül, şimdi de Mourinho'ya salladı
18:22 Serdal Adalı’dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna bomba yanıt Serdal Adalı'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna bomba yanıt
18:09 Beşiktaş’ın kasasından Arroyo ve Ricardo için bir kuruş çıkmayacak Beşiktaş'ın kasasından Arroyo ve Ricardo için bir kuruş çıkmayacak
17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 14:49:45. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Kar Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.