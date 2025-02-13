Ankara'da Kar Kazası: 1 Ölü

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Ankara'da kar yağışı ile trafik kazaları beraberinde geldi: 1 ölü

ANKARA - Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte şehrin farklı noktalarında trafik kazaları meydana geldi. Gölbaşı ilçesinde tırın altına giren araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Ankara'da sıcaklıkların düşmesi ile sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir beyaza bürünürken trafikte aksamalar ve kazalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre sabah erken saatlerde 27 yaşındaki V.Ç.'nin sürücülüğünü yaptığı 33 E 2177 dorse, 76 DN 841 kupa plakalı tır yakıtı bittiği için dörtlü flaşörlerini yakarak yol kenarına çekti. 23 yaşındaki C.S.S. kontrolünde olan Fiat Doblo marka araç tıra arkadan çarparak altına girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sürücü C.S.S. sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü kurtulamayarak hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araç ise sıkıştığı yerden vinç ile tırın kaldırılması sonrası çıkarıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kar yağışı ile birlikte şehrin farklı noktalarında da trafik kazaları meydana geldi.