Ankara'da Karavanda Yangın Çıktı

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kamp alanına gitmekte olan karavanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Kızılcahamam istikametinden Çamlıdere kamp alanına seyir halindeki karavan bir anda alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler tüm karavanı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen karavan kullanılamaz hale geldi. - ANKARA