Ankara'da Kardeşler Arasındaki Mal Paylaşımı Anlaşmazlığı Silahlı Kavgaya Dönüştü

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Ankara'da iki kardeş arasındaki mal paylaşımı anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.S. ve kardeşi B.S. arasında arazi ve ticari taksi üzerine anlaşmazlık çıktı. Bu anlaşmazlık sonucunda B.S., H.S.'ye silahlı saldırıda bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik ekipleri, H.S.'nin aracında 4 mermi izine rastladı. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda silahla ateş eden B.S., Refik Belendir Sokağı'nda yakalandı. Şahsın üstünde yapılan aramada ruhsatsız bir el yapımı tabanca ele geçirildi.

B.S. gözaltına alınarak karakola götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA