Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otomobilde mahsur kalan kediyi kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu.
Çankaya ilçesi Cevizlidere Semtinde vatandaşlar bir otomobilden gelen kedi miyavlaması sesi üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalarda kedi yavrusunun otomobilin alt kısmında olduğunu fark edildi. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu kedi yavrusu otomobilin girdiği kısımdan çıktı. Yavru kedi yakın bir noktada bekleyen annesinin yanına bırakıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Kediyi Kurtarma Seferberliği - Son Dakika
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