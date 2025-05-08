Ankara\'da Kule Vinç Devrildi: 3 İşçi Yaralandı

Ankara'da inşaat sahasındaki kule vincin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 işçi yaralandı.

Olay, Çankaya'daki TOGO Kulelerinin yer aldığı inşaat sahasında meydana geldi. İddiaya göre, inşaattaki taşeron firmaya ait kule vinci, operatörünün kontrol hatasından dolayı devrildi. Vincin sepet kısmının zemine düşmesi nedeniyle içerisindeki 2 işçi ile sökülen parçaların isabet ettiği 1 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA