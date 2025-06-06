Ankara\'da Kurban Bayramı\'nda Yaralanmalar

Ankara'da Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını kesmek isterken vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.

Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıklarını kesti. Kurbanlık hayvanlarını kendileri kesmeye ya da kesime yardımcı olmaya çalışan bazı vatandaşlar, kullandıkları kesici aletlerle ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Başta el, ayak ve bacak bölgeleri olmak üzere çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Pursaklar Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından birçok vatandaş, tedavilerinin tamamlanmasıyla hastanelerden taburcu oldu.

"Herkes dikkatli olsun"

Kurban kesimi sırasında yaralandığını ifade eden Yasin Önal, "Çocuğun teki yere bıçağı koymuş. Dizimi yere koymak istediğimde bıçağı fark etmedim. Daha sonra baktığımda dizim parçalanmış. Kasap değilim ama daha önce kurban kestim. Herkes dikkatli olsun" diye konuştu.

"Yine kurban keseriz ama ben uzak dururum, yaklaşmam"

Erdoğan Tankoç ise kurbanlık hayvanın darbesiyle boğazından yaralandığını dile getirerek, "Tekmeyi atınca soluk boruma geldi. Biz de hemen hastaneye geldik. Şükür bir şey yokmuş. Hayvan vurunca biraz afalladım. Kurban kesiminde ilk tecrübemdi, biraz üzdü. Yine kurban keseriz ama ben uzak dururum, yaklaşmam" ifadelerini kullandı. - ANKARA