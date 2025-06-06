Ankara'da Kurbanlık Dananın Saldırısı

Ankara'da bir grup kurbanlık dananın saldırısına uğradı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kurbanlık danayı devirmek isteyen bir grup dananın saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Saraycık bölgesinde, kurban kesmek için danayı devirmek isteyen bir grup dananın saldırısına uğradı. Dananın darbesinden son anda kaçan grupta kimse yaralanmazken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.