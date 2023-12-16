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Ankara'da mağazada yangın ve patlama - Son Dakika
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Ankara'da mağazada yangın ve patlama

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir mağazada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi. Yangın kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı ve maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara\'da mağazada yangın ve patlama
16.12.2023 - 18:20,
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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir mağazada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi.

Olay, Andiçen Mahallesi'nde bulunan Göktuğ Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güvenlik sistemleri ve elektronik malzemeleri satan bir mağazada henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi. Daha sonra ikinci bir patlamanın meydana gelmesiyle binayı dumanlar sardı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Patlama esnasında kendi dükkanın içerisinde bulunduğunu söyleyen çevre esnafı, mağazadan çıkan siyah duman sonrası yaşanan patlamanın ardından çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle olaya müdahale etmeye çalıştıklarını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Sincan, Ankara, Son Dakika

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