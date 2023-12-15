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Ankara'da MİT Dolandırıcıları Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da MİT Dolandırıcıları Yakalandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşayan bir yaşlı adam, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan 2 kişi tarafından 400 bin lira dolandırıldı. Polisin çalışmaları sonucunda şüpheliler yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ankara\'da MİT Dolandırıcıları Yakalandı
15.12.2023 - 10:45,
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Ankara'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan 2 kişi tarafından yaşlı adam 400 bin lira dolandırıldı. Polisin çalışmaları sonucunda 2 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşayan Mustafa Gül (69) kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtan şahıslar tarafından yaklaşık 400 bin TL değerinde dolandırıldı. Gül'ü telefonla arayarak suça karıştığını ve evinde bulunan ziynet eşyalarını teslim etmesi gerektiğini söyleyen 10 suç kayıtlı A.H.G., 5 adet yarım altın, 21 adet çeyrek altın, 3 adet bilezik, 3 bin 800 doları elden aldı.

Yaşadığı olayı çocuklarına anlatmasının ardından dolandırıldığını anlayan Gül, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık 40 kamera kaydının incelenmesi ve çeşitli şahısların sorgulanmasının ardından şüpheli A.H.G.'nin kimliği tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan A.H.G.'nin üzerinde, mağdur Mustafa Gül'den aldığı paraların tamamı ele geçirildi. A.H.G.'nin emniyette verdiği ifade sonucunda olayı organize eden Y.T. de Ankara'nın Çankaya ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.H.G. ve Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Esir alınmış gibiydim"

Yabancı numaralardan gelen numaraları açmadığını dile getiren mağdur Mustafa Gül, "'Bu telefon sana mı ait' dediler, ben de 'evet' dedim. Bana eşimin numarasını söylediler, ben de 'evet, eşime ait' dedim. Devamlı korku vererek, benden paraları alma noktasına kadar gitti. Benim beynim gitti, tek bir noktaya odaklandım. Esir alınmış gibiydim. Ben kaybolan eşyalarımdan umudu kesmiştim ama adaletin işlemesi için dua ettim. Duam da kabul oldu param da geri geldi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, Mustafa Gül, Akyurt, Ankara, Dolandırıcılık, Güvenlik, Cezaevi, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da MİT Dolandırıcıları Yakalandı - Son Dakika


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