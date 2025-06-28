Ankara'da MİT İstihbaratçı Duyurusu! - Son Dakika
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Ankara'da MİT İstihbaratçı Duyurusu!

28.06.2025 14:17
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Avukat Tuğba D., kendini MİT görevlisi tanıtan dolandırıcı nedeniyle 400 bin lira kaybetti.

Ankara'da yaşayan avukat Tuğba D., kendisini sözde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan İ.K. tarafından 400 bin lira dolandırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da yaşanan olayda mağdur avukat Tuğba D. 2022 yılında kendisini sözde Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıtan İ.K. isimli şahısla arkadaş ortamında tanıştı. İ.K. kendisinin kripto, yatırım ve borsa işleriyle ilgilendiğini belirterek yatırım teklifinde bulundu, bunun üzerine Tuğba D. de güvenerek yatırım yapmaya karar verdi. Mağdur, ilk etapta elden 24 ayar 45 gram altın, 15 bin lira nakit ve 89 bin lirayı ise kredi kartından nakit avans çekerek toplamda 400 bin lirayı İ.K.'ye teslim etti. İddiaya göre, bir müddet sonra Tuğba D. parasını geri almak istediğinde İ.K. çeşitli bahanelerle ödemeyi geciktirdi. Kar vaadiyle dolandırıldığını anlayan mağdur, mesajlaşma programı Whatsapp üzerinden şahsa tekrardan ulaştı. İ.K. tarafından hakarete uğradığını öne süren Tuğba D., elindeki mesaj kayıtları, banka dekontu ve yazışma içerikleriyle beraber Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"Sürekli beni heveslendirerek, umut vererek oyaladı"

İ.K.'yle yaklaşık 5-6 yıl önce tanıştıklarını belirten mağdur Tuğba D. "Şahısla MİT personeli olduğu gerekçesiyle arkadaş ortamında tanıştık. Bu süreçte ara ara görüştük. En son 5-6 ay önce yanıma geldiğinde elinde bir panel olduğunu, bu panele para yatırdıklarını, bitcoin oynadıklarını ve kat kat fazla kazanacağımı söyleyerek, yanında da böyle çantalarla, valizlerle paralar getirerek, getirdiği paraları bu coin hesabına yatıranlara dağıttıklarını iddia ederek bende güven oluşturdu ve ben de katılmaya karar verdim. Yaklaşık 400 bin liraya yakın elden nakit para verdim. Bir kısmını hesabına atmak, bir kısmını altın olarak elden vermek ve bir kısmını kredi kartlarımdan çektirmek suretiydi. Bana ilkin parayı alırken bir hafta sonra vereceğini söyledi. Bir hafta geçti, 'abla ben bir haftalık sürece değil de 3 aylık sürece daha çok kazanman için yatırdım' dedi. Peki tamam dedim. 3 aylık süreç bittiğinde hadi tarih geldi artık çek ver. Tabi bu süreç içerisinde de abla işte paran 500 bin oldu, abla 800 bin oldu, abla 1 milyon oldu, abla 1 milyonu geçti şeklinde sürekli beni heveslendirerek, umut vererek oyaladı. En son bu bana türlü bahanelerle işte para hakkında konuşmayı kesip de gelmemeyi bırakana kadar işte dolandırıldığımı anlayınca ben de savcılığa suç duyurusunda bulundum. Avukatım aracılığıyla delillerimizi sundum. Bundan sonraki süreç artık savcılık makamında kamu davasının açılmasını ve bu şahsın benden başka artık daha fazla kimseye zarar vermemesini talep ediyorum" dedi.

"Nitelikli dolandırıcılıktan dolayı yargılanacak ve cezasını alacaktır"

Mağdur Tuğba D.'nin avukatı Ümmüsgülsüm Yılmaz ise olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Tüm delillerimizi ibraz ettik. Bundan sonra savcılık gerekli işlemleri yapacaktır. Müvekkili bu suçtan ciddi anlamda zarar görmüştür. Daha fazla kişinin mağduru olmaması için gerekli işlemlerin yapılması için biz adımı attık. Daha fazla kişi mağdur olmasın diye artık adli makamlar gereğini yerine getirecektir. Kişiler hakkında veya kişi hakkında dava açılacağını düşünüyoruz. Nitelikli dolandırıcılıktan dolayı yargılanacak ve cezasını alacaktır. Daha fazla kişi mağdur olmasın diye biz elimizden geleni yapacağız. Müvekkil ciddi anlamda mağduriyet yaşadı. Daha fazla kişi bu kişiler yüzünden mağdur olmasın" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da MİT İstihbaratçı Duyurusu! - Son Dakika

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