Ankara'da kontrolden çıkan motosikletin devrildiği anlar araç kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin devrildiği anlar o esnada yoldan geçen bir otomobilin kamerasına yansıdı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda sürücü ile motosikletteki yolcunun kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Motosiklet Devrildi! - Son Dakika
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