Ankara\'da Okulda Şiddet Olayı

Ankara'da okulda tartıştıkları arkadaşını tuzağa düşürerek darbeden kız çocukları, saldırı anlarını da video kaydına aldı.

Olay, 8 Mayıs günü Sincan'da meydana geldi. İddialara göre, 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi kız çocuğu E.K., okulunda kendisiyle yaşıt kız arkadaşlarıyla tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından kendisine öfkelenen arkadaşları tarafından parkta oyun oynama bahanesiyle tuzağa düşürülen E.K., iki kız çocuğu tarafından yaklaşık 1 saat boyunca öldüresiye darbedildi. Saldırgan çocuklar, arkadaşını dövdükleri anı da cep telefonlarıyla kayda aldı. Olayın ardından hastaneye götürülen E.K.'nin vücudunda aldığı darbeler nedeniyle zedelenmeler oluşurken, gözlerinde de az miktarda görme kaybı yaşandığı öğrenildi. Kızının psikolojik açından da kötü etkilendiğini dile getiren anne ise saldırganlar hakkında şikayetçi olduklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

"Kızımı 50 dakika boyunca darbetmişler"

Olayla ilgili konuşan anne Gülten Kapan, "Kızım okul çıkışı evine dönmüş. Beraberinde birkaç okul arkadaşı daha gelip parkta oyun oynamayı teklif etmişler. Kızım gitmek istemediğini söyleyince zorlamışlar. Kızımı parka getirmişler. Ardından bir grup çocuk daha gelmiş. Kızımla aralarında bir konuşma geçmiş ama ne konuşmuşlar bilmiyorum. Aralarından iki çocuk, kızımı 50 dakika boyunca darbetmişler. O anları da video kaydına almışlar. Bir kısmını daha sonra silmişler. Kızımı dövmelerinin sebebi, okul arkadaşıyla küçük bir tartışma yaşamış ve ağzından birkaç kötü kelime çıkmış. Olaylar okulda başlamış. Bu olayı da planlamışlar. Kızımın iki senedir konuştuğu bir arkadaşı vardı. O da planın içindeymiş. Çocuğum ona güvenerek evden çıkıp parka gitmiş" dedi.

"Psikolojik destek alacak"

Kızının ruhsal olarak da zor durumda olduğunu söyleyen anne Kapan, "Çocuğumun vücudunda yaralar oluşmuş. Boynunu çeviremiyor. Gözlerinde hasar oluşmuş. Saçlarını yolmuşlar. Başına çok fazla darbe almış. Gözlerinde biraz sıkıntı var. Psikolojik olarak da hiç iyi değil. Yatağından çıkmıyor. Kimseyle iletişime geçmiyor. Sadece benimle konuşuyor. Yemek yemiyor. Psikolojik destek alacak. Benim çocuğum sakin, uysal birisi. Öğretmenleri çok sever. Asla kavgacı birisi değil. Saldırganlar hakkında şikayetçi olduk. Darp raporu aldık. Biz şiddete düşkün bir aile de değiliz. O saldırgan çocuklara da acıyorum. Geleceklerini karatıyorlar böyle yaparak" şeklinde konuştu. - ANKARA